В РУСАДА заявили, что тестирование Пономарёва прошло в соответствии со стандартами WADA

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что допинг-тестирование украинского шахматиста Руслана Пономарёва на Кубке мира в Ханты-Мансийске было проведено в соответствии со стандартами Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Заявление украинского шахматиста выглядит странно, во-первых, WADA никогда само не проводит тестирование, далее — время прохождения тестирования зависит от особенностей организма спортсмена и его мочевыделительной системы», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

По её словам, РУСАДА никак не может ускорить процесс тестирования. Также она отметила, что российская организация была выбрана для проведения допинг-контроля Международной шахматной федерации (FIDE) по причине проведения турнира в России. Пахноцкая также подчеркнула, что Пономарёв в качестве тестируемого был выбран случайным образом.

«Вся процедура выполнена строго в соответствии с международным стандартом по тестированию и расследованиям WADA», — добавила Пахноцкая.

После поражения от россиянина Андрея Есипенко Пономарёв пожаловался на долгое прохождение тестирования, из-за чего ему сложно было подготовиться ко второй партии. Также он намекнул на возможную предвзятость со стороны РУСАДА.

Ранее ФИДЕ назвала причину долгого прохождения допинг-теста украинцем Пономарёвым.