Футболист «Локомотива» Хёведес вспомнил о конфликте с Тедеско

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес вспомнил о совместной работе в немецком «Шальке» с нынешним главным тренером столичного «Спартака» Доменико Тедеско.

«Пожму ли руку Тедеско при встрече? Да. В жизни так бывает, что вы должны просто принять то, что случилось. Я был расстроен тогда, но это уже в прошлом», — приводит слова игрока «Российская газета».

Он отметил, что историю с Тедеско он давно оставил позади и сейчас сосредоточен на «Локомотиве».

Во время работы с «Шальке» у Тедеско произошёл конфликт с Хёведесом, из-за чего защитник сначала лишился капитанской повязки, а затем покинул клуб.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 27 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Ранее Тедеско выразил надежду, что хавбек Роман Зобнин восстановится к матчу с «Локомотивом».