Футболист «Локомотива» Хёведес вспомнил о конфликте с Тедеско
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«Пожму ли руку Тедеско при встрече? Да. В жизни так бывает, что вы должны просто принять то, что случилось. Я был расстроен тогда, но это уже в прошлом», — приводит слова игрока «Российская газета».
Он отметил, что историю с Тедеско он давно оставил позади и сейчас сосредоточен на «Локомотиве».
Во время работы с «Шальке» у Тедеско произошёл конфликт с Хёведесом, из-за чего защитник сначала лишился капитанской повязки, а затем покинул клуб.
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 27 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Ранее Тедеско выразил надежду, что хавбек Роман Зобнин восстановится к матчу с «Локомотивом».