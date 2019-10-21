Медведев и Хачанов включены в заявку сборной России по теннису на Кубок Дэвиса

Тренерский штаб сборной России по теннису огласил состав национальной команды на Кубок Дэвиса 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, в заявку включены четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, девятый номер рейтинга ATP Карен Хачанов, Андрей Рублёв (22-е место) и Евгений Донской (118).

В рамках группы B финального турнира Кубка Дэвиса россияне сыграют с Испанией и Хорватией.

Соревнования пройдут с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оценила своё выступление в концовке сезона.