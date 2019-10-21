Медведев и Хачанов включены в заявку сборной России по теннису на Кубок Дэвиса
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Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, в заявку включены четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, девятый номер рейтинга ATP Карен Хачанов, Андрей Рублёв (22-е место) и Евгений Донской (118).
В рамках группы B финального турнира Кубка Дэвиса россияне сыграют с Испанией и Хорватией.
Соревнования пройдут с 18 по 24 ноября в Мадриде.
Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оценила своё выступление в концовке сезона.