Медведев и Хачанов включены в заявку сборной России по теннису на Кубок Дэвиса

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Тренерский штаб сборной России по теннису огласил состав национальной команды на Кубок Дэвиса 2019 года.
Медведев и Хачанов включены в заявку сборной России по теннису на Кубок Дэвиса
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, в заявку включены четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, девятый номер рейтинга ATP Карен Хачанов, Андрей Рублёв (22-е место) и Евгений Донской (118).

В рамках группы B финального турнира Кубка Дэвиса россияне сыграют с Испанией и Хорватией.

Соревнования пройдут с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оценила своё выступление в концовке сезона.

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