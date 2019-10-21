Павлюченкова оценила своё выступление в концовке сезона

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказала мнение о своих выступлениях в концовке нынешнего сезона.
Павлюченкова оценила своё выступление в концовке сезона
  • РИА Новости

«В целом нынешний осенний отрезок я могу занести себе в актив. Совсем недавно я сменила тренера, а после серии соревнований в Северной Америке понимала, что концовка сезона будет непростой: турниры в Азии, а затем в Москве со всеми перелётами и играми отнимают немало сил. На этом фоне считаю два финала — в Осаке и на Кубке Кремля — очень неплохим результатом. Но, конечно, всегда хочется большего. Сделаю всё, чтобы в следующем сезоне выступить лучше», — приводят слова Павлюченковой «Известия».

В течение месяца 28-летняя теннисистка сыграла в двух финалах — на турнирах в Осаке и Москве — и в обоих потерпела поражение.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова стала лучшей из россиянок в рейтинге WTA.

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