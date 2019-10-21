Тренер «Амура» об угрозе сжечь машину судье: это была шутка

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Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал инцидент с судьёй Виктором Гашиловым, который произошёл во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо».
Тренер «Амура» об угрозе сжечь машину судье: это была шутка
  • РИА Новости

«Это была шутка, конечно, сказано на эмоциях. Мы с Гашиловым в прекрасных отношениях, я просто пошутил», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также выразил сожаление, что его высказывание оказалось в прессе.

«Сейчас ещё, наверное, Алексей Анисимов мне позвонит, оштрафуют меня», — сказал Гулявцев.

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Динамо».

Ранее сообщалось, что тренер «Амура» во время матча с «Динамо» угрожал судье сжечь его машину.

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