Тренер «Амура» об угрозе сжечь машину судье: это была шутка
- РИА Новости
«Это была шутка, конечно, сказано на эмоциях. Мы с Гашиловым в прекрасных отношениях, я просто пошутил», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Он также выразил сожаление, что его высказывание оказалось в прессе.
«Сейчас ещё, наверное, Алексей Анисимов мне позвонит, оштрафуют меня», — сказал Гулявцев.
Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Динамо».
Ранее сообщалось, что тренер «Амура» во время матча с «Динамо» угрожал судье сжечь его машину.