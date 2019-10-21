Тренер «Амура» во время матча с «Динамо» угрожал судье сжечь его машину

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо» (1:5) угрожал главному рефери встречи Виктору Гашилову.

РИА Новости

Во время третьего периода специалист вступил в перепалку с арбитром и пообещал «сжечь его машину». Отмечается, что инцидент попал в официальную трансляцию матча. Ранее покер Даниила Тарасова помог «Динамо» обыграть «Амур» в матче КХЛ.