Тренер «Амура» во время матча с «Динамо» угрожал судье сжечь его машину

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Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо» (1:5) угрожал главному рефери встречи Виктору Гашилову.
Тренер «Амура» во время матча с «Динамо» угрожал судье сжечь его машину
  • РИА Новости

Во время третьего периода специалист вступил в перепалку с арбитром и пообещал «сжечь его машину».

Отмечается, что инцидент попал в официальную трансляцию матча.

Ранее покер Даниила Тарасова помог «Динамо» обыграть «Амур» в матче КХЛ.

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