Полиция проверяет сообщения о массовой драке на турнире по ММА в Сочи
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю, в полицию не поступало заявлений по поводу возможного инцидента, однако по информации в интернете назначено проведение проверки.
По информации СМИ, драка возникла после главного поединка вечера между бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым. Отмечается, что участниками массовой драки стали как представители Багаутинова, проигравшего раздельным решением судей, так и болельщики.
Ранее сообщалось, что в сети опубликовали видео потасовки на турнире Fight Nights Global в Сочи.