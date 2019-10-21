Полиция проверяет сообщения о массовой драке на турнире по ММА в Сочи

Сотрудники полиции проверяют сообщения в соцсетях о массовой драке на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 95 в Сочи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю, в полицию не поступало заявлений по поводу возможного инцидента, однако по информации в интернете назначено проведение проверки.

По информации СМИ, драка возникла после главного поединка вечера между бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым. Отмечается, что участниками массовой драки стали как представители Багаутинова, проигравшего раздельным решением судей, так и болельщики.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали видео потасовки на турнире Fight Nights Global в Сочи.