СМИ: После боя Багаутинова на турнире Fight Nights Global 95 произошла потасовка

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Между командами российского бойца смешанных единоборств Али Багаутинова и чемпиона организации в наилегчайшем весе Жалгаса Жумагулова из Казахстана произошла потасовка.

Как сообщает Sport24, после оглашения результатов боя, победу в котором раздельным решением судей одержал Жумагулов, между представителями команд спортсменов завязался конфликт, который впоследствии перерос в потасовку.

Багаутинов потерпел седьмое поражение в профессиональной карьере, Жумагулов одержал 13-ю победу.

Ранее сообщалось, что Багаутинов проиграл Жумагулову в титульном бою на турнире Fight Nights Global 95.

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