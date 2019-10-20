СМИ: После боя Багаутинова на турнире Fight Nights Global 95 произошла потасовка
Как сообщает Sport24, после оглашения результатов боя, победу в котором раздельным решением судей одержал Жумагулов, между представителями команд спортсменов завязался конфликт, который впоследствии перерос в потасовку.
Багаутинов потерпел седьмое поражение в профессиональной карьере, Жумагулов одержал 13-ю победу.
Ранее сообщалось, что Багаутинов проиграл Жумагулову в титульном бою на турнире Fight Nights Global 95.