Бывший голкипер «Филадельфии» Лейтон назвал КХЛ «пивной лигой»

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Участник финала Кубка Стэнли сезона-2009/10 в составе клуба «Филадельфия Флайерз» Майкл Лейтон поделился воспоминаниями о своих выступлениях в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Бывший голкипер «Филадельфии» Лейтон назвал КХЛ «пивной лигой»
  • РИА Новости

«Я никогда прежде не бывал в Европе, и сначала меня настиг культурный шок. Еда другая, люди были другими. Донецк был отличным городом, но я играл там до того, как начались проблемы на Украине. Хоккей был… Сравнить КХЛ, АХЛ и НХЛ нельзя. Там много мастеровитых игроков, которые творят чудеса с шайбой, но там нет структуры игры, как в североамериканских лигах. Для меня КХЛ была пивной лигой с игроками уровня Матча звёзд», — рассказал Лейтон в  подкасте 6 Degrees with Mike McKenna.

Он отметил, что создавалось ощущение, будто игроки больше веселились на льду и старались сыграть максимально эффектно, а не эффективно.

«Если вы посмотрите хайлайты КХЛ, то увидите кучу красивых голов и скажете: «Вау». Но они не забивают много голов, так как не бросают, даже когда ворота открыты. Они лучше сделают дополнительный пас на другую сторону открытых ворот. Хоккей был совсем другим», — добавил 38-летний канадский голкипер, ныне играющий в Американской хоккейной лиге за «Сиракьюз Кранч».

Лейтон провёл в КХЛ сезон-2013/14 в составе украинского клуба «Донбасс», за который сыграл 50 матчей, отразив 92,9% бросков по своим воротам. На следующий год он подписал контракт с «Сочи», который вскоре был расторгнут по согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Яромир Ягр ответил на вопрос о возможном возвращении в КХЛ.

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