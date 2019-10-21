Ягр ответил на вопрос о возможном возвращении в КХЛ

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Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чешский форвард Яромир Ягр рассказал, почему не рассматривал вариант с возвращением в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Ягр ответил на вопрос о возможном возвращении в КХЛ
  • © Mica Radek/CTK
  • globallookpress.com

«Играть в КХЛ? Это было бы слишком трудно для меня. Хоккеисты высокого уровня, много перелётов и путешествий. Я бы смог выступать в КХЛ, но не был бы парнем, который решал бы исход матчей», — приводит слова Ягра «Матч ТВ».

Он отметил, что не смог бы нормально помочь команде, забивая по пять-шесть шайб за сезон.

«Я могу играть в атаке, толкаться у бортов. Я по-прежнему физически сильнее, чем многие другие действующие игроки. Но всё упирается в скорость, а она у меня падает. Причина только в том, что я уже недостаточно хорош, чтобы выступать на уровне КХЛ. Потому что нет скорости», — добавил 47-летний чех.

Ягр дважды играл в КХЛ — в сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год, защищая цвета омского «Авангарда».

Ранее Ягр заявил, что на месте Александра Овечкина остался бы в НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки.

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