Ягр поделился мнением о дисквалификации Кузнецова за допинг

Короткая ссылка
Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чешский форвард Яромир Ягр высказал мнение о ситуации вокруг российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) за употребление кокаина.
Ягр поделился мнением о дисквалификации Кузнецова за допинг
  • © Patrick Smith / Getty Images
  • AFP

«Ты просто сам должен найти выход. И никакие советы тебе не помогут. В первую очередь ты должен измениться. И это должно идти от сердца. Если тебе кто-то со стороны говорит, что надо меняться, а ты сам этого не хочешь — ничего не получится», — приводит слова Ягра «Матч ТВ».

Он отметил, что подобное может произойти с любым.

«Дьявол иногда бывает слишком силён. Алкоголь, наркотики, пристрастие к азартным играм. Все в жизни через это проходят. Ситуация у Кузнецова кажется тяжёлой. Но когда ты наберёшься воли и победишь своего дьявола, то станешь сильнее и лучше», — добавил чешский хоккеист.

23 августа IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года после того, как в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин.

Ранее сообщалось, что Ягр ответил на вопрос о возможном возвращении в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить