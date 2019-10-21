Ягр поделился мнением о дисквалификации Кузнецова за допинг

Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чешский форвард Яромир Ягр высказал мнение о ситуации вокруг российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) за употребление кокаина.

«Ты просто сам должен найти выход. И никакие советы тебе не помогут. В первую очередь ты должен измениться. И это должно идти от сердца. Если тебе кто-то со стороны говорит, что надо меняться, а ты сам этого не хочешь — ничего не получится», — приводит слова Ягра «Матч ТВ».

Он отметил, что подобное может произойти с любым.

«Дьявол иногда бывает слишком силён. Алкоголь, наркотики, пристрастие к азартным играм. Все в жизни через это проходят. Ситуация у Кузнецова кажется тяжёлой. Но когда ты наберёшься воли и победишь своего дьявола, то станешь сильнее и лучше», — добавил чешский хоккеист.

23 августа IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года после того, как в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин.

Ранее сообщалось, что Ягр ответил на вопрос о возможном возвращении в КХЛ.