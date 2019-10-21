Ягр: Овечкин меня удивляет

Короткая ссылка
Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чешский форвард Яромир Ягр поделился мнением о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
Ягр: Овечкин меня удивляет
  • Reuters

«Ови меня удивляет. Я думал, его лучшие дни позади. Он больше не будет таким же хорошим игроком. Такие мысли у меня были четыре года назад. Я не предполагал тогда, что он продолжит так много забивать», — приводит слова Ягра «Матч ТВ».

Он также рассказал, за кем из российских игроков в НХЛ он ещё следит.

«Конечно, мне интересен Евгений Малкин. А ещё Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко… В российском хоккее много классных игроков. Не забудем о защитниках. А как не сказать о Сергее Бобровском в воротах? Просто отличные хоккеисты. И с большинством из них я играл в НХЛ. Я их хорошо знаю», — добавил 47-летний чех.

Ранее сообщалось, что Ягр пообещал приехать в Омск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить