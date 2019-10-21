Ягр: Овечкин меня удивляет

Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чешский форвард Яромир Ягр поделился мнением о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Ови меня удивляет. Я думал, его лучшие дни позади. Он больше не будет таким же хорошим игроком. Такие мысли у меня были четыре года назад. Я не предполагал тогда, что он продолжит так много забивать», — приводит слова Ягра «Матч ТВ».

Он также рассказал, за кем из российских игроков в НХЛ он ещё следит.

«Конечно, мне интересен Евгений Малкин. А ещё Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко… В российском хоккее много классных игроков. Не забудем о защитниках. А как не сказать о Сергее Бобровском в воротах? Просто отличные хоккеисты. И с большинством из них я играл в НХЛ. Я их хорошо знаю», — добавил 47-летний чех.

Ранее сообщалось, что Ягр пообещал приехать в Омск.