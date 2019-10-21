Ягр пообещал приехать в Омск

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Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чешский форвард Яромир Ягр рассказал, что в скором времени собирается посетить Омск, где он играл за «Авангард» во времена выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Ягр пообещал приехать в Омск
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«У меня в Омске было хорошее время. Я скучаю по вам, парни. Очень плохо, что арена была разрушена и вы вынуждены играть где-то в другом месте. Я знаю, рано или поздно у меня будет больше времени и я смогу прилететь в Омск. У меня там много друзей. Я к вам собираюсь. Ждите меня», — приводит слова Ягра «Матч ТВ».

За «Авангард» Ягр провёл четыре сезона, завоевав с командой Кубок европейских чемпионов в 2005 году.

Ранее Ягр ответил на вопрос о возможном возвращении в КХЛ.

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