Ягр пообещал приехать в Омск
- @hcavangardomsk
«У меня в Омске было хорошее время. Я скучаю по вам, парни. Очень плохо, что арена была разрушена и вы вынуждены играть где-то в другом месте. Я знаю, рано или поздно у меня будет больше времени и я смогу прилететь в Омск. У меня там много друзей. Я к вам собираюсь. Ждите меня», — приводит слова Ягра «Матч ТВ».
За «Авангард» Ягр провёл четыре сезона, завоевав с командой Кубок европейских чемпионов в 2005 году.
Ранее Ягр ответил на вопрос о возможном возвращении в КХЛ.