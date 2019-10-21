Джеймс сравнил начало сезона НБА с первым днём в школе

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от старта регулярного чемпионата.

«Открытие сезона – это прекрасно. Это как первый день в школе. Вечером раскладываешь одежду, волнуешься. Обожаю играть в баскетбол. В этом году у меня получился самый длительный перерыв в карьере, поэтому я должен быть готов физически и психологически, вне зависимости от того, с кем мы играем в первый день. Вторник станет для всех отличным днём», — приводит слова Джеймса Sporting News.

В первом матче сезона-2019/20 «Лейкерс» сыграют с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоится в ночь с 22 на 23 октября мск.

Ранее сообщалось, что школьная игровая майка Джеймса продана на аукционе за $187 500.