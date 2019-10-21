Школьная игровая майка Леброна Джеймса продана на аукционе за $187 500

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Школьная игровая майка звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса была продана на аукционе за $187 500.
Школьная игровая майка Леброна Джеймса продана на аукционе за $187 500
  • Reuters

Как сообщает Bleacher Report, именно в этой футболке 17-летний Джеймс сфотографировался на обложку журнала Sports Illustrated в 2002 году.

Отмечается, что организаторы аукциона ожидали выручить за такой лот порядка $300 тыс.

Джеймс был выбран «Кливленд Кавальерс» на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. Впоследствии он дважды стал чемпионом НБА в составе «Майами Хит» и ещё раз — после своего возвращения в «Кливленд». В его активе множество личных наград и рекордов.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион НБА «Торонто» подпишет новый контракт на $130 млн с форвардом Паскалем Сиакамом.

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