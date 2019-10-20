СМИ: Действующий чемпион НБА «Торонто» подпишет новый контракт на $130 млн с форвардом Сиакамом

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Канадский клуб «Торонто Рэпторс», действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), согласовал условия нового контракта с лёгким форвардом Паскалем Сиакамом.
СМИ: Действующий чемпион НБА «Торонто» подпишет новый контракт на $130 млн с форвардом Сиакамом
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что новое соглашение Сиакама с «Рэпторс», которое вступит в силу с сезона-2020/21, будет рассчитано на четыре года, за которые баскетболист заработает в общей сложности $130 млн — максимально возможную на данный момент сумму для игроков, выбранных на драфте 2016 года.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Сиакам провёл 80 матчей, в которых набирал в среднем 16,9 очка, 6,9 подбора и 3,1 передачи за 31,9 минуты игрового времени, реализовав почти 37% трёхочковых бросков. По итогам сезона-2018/19 25-летний камерунец удостоился награды как самый прогрессирующий баскетболист лиги.

Ранее плеймейкер клуба НБА «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал конфликт между ассоциацией и Китаем.

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