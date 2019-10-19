Ирвинг высказался о конфликте между НБА и Китаем

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказал мнение о конфликте между Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) и Китаем.

«Не знаю, от кого исходят детали разговора с Адамом Сильвером и на кого нельзя положиться, чтобы оставить подробности такого разговора в тайне. Особенно если это связано с брендом НБА и влияет на баскетболистов. Внутренний покой, свобода, равенство и мир во всём мире — вот что меня волнует. Если эти вещи затронуты, я бы высказался о них. Но не стал бы выносить это на всеобщее обсуждение, а оставил бы в той комнате. Мы в команде поговорили о той проблеме, решили двигаться дальше и просто играть в баскетбол», — приводит слова Ирвинга ESPN.

Ассоциация баскетбола Китая отменила выставочный матч фарм-команд «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс» — «Рио-Гранде» и «Техаса» — из-за твита генменеджера «Рокетс» Дэрила Мори, поддержавшего протесты в Гонконге. Вскоре после этого китайское телевидение отменило показы матчей НБА.

Ранее сообщалось, что первый номер драфта НБА-2019 может пропустить старт сезона из-за травмы.