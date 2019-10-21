«Гэлакси» Ибрагимовича вышел во второй раунд плей-офф MLS

Определились команды — участники второго раунда плей-офф североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS).

В матче первого раунда плей-офф «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Миннесоту Юнайтед» со счётом 2:1. Звёздный форвард калифорнийской команды Златан Ибрагимович не отличился результативными действиями.

«Ди-Си Юнайтед», цвета которого защищает прославленный английский нападающий Уэйн Руни, в дополнительное время потерпел разгромное поражение от «Торонто» — 5:1.

В параллельных матчах «Атланта Юнайтед» взяла верх над «Нью-Инглэнд Революшн» (1:0), «Сиэтл Саундерс» обыграл «Даллас» (4:3), «Реал Солт-Лейк» одержал победу над «Портленд Тимберс»(2:1), а «Филадельфия Юнион» — над «Нью-Йорк Ред Буллз» (4:3).

Таким образом, во втором раунде «Гэлакси» сыграет с победителем регулярного чемпионата Западной конференции — «Лос Анджелесом», а «Торонто» — с «Нью-Йорк Сити», ставшим лучшим на Востоке. «Сиэтл» сыграет с «Реалом Солт-Лейк», а «Филадельфия» — с «Атлантой».

Ранее сообщалось, что Ибрагимович рассказал о единственном сожалении в карьере.