Ибрагимович рассказал о единственном сожалении в карьере

Форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о своём единственном сожалении за всю карьеру.

«Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но я бы высказался несколько иначе. Это был бы очень престижный трофей, но в тот момент мне требовался другой вызов. Моя ошибка состояла в том, что я пытался изменить свою игру в соответствии со стилем «Барселоны». Поверьте, это моё единственное сожаление в карьере. Я пытался стать таким же, как они», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Шведский форвард выступал за «Барселону» с 2009 по 2010 год и завоевал с клубом пять трофеев. В его активе 22 забитых мяча и 13 голевых передач в 46 матчах за сине-гранатовых.

Ранее Ибрагимович заявил, что готов вернуться в Серию А, чтобы бороться за самые высокие цели.