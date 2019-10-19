Ибрагимович заявил, что готов вернуться в Серию А, чтобы бороться за самые высокие цели

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Форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мыслями о своём возможном возвращении в итальянскую Серию А.
Ибрагимович заявил, что готов вернуться в Серию А, чтобы бороться за самые высокие цели
  • © Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мне 38 лет, и у меня всё ещё энтузиазм ребёнка и такое же желание побеждать. Для меня это всё. Я ещё не задумываюсь о своём будущем, так как буду оценивать всё с семьёй. Чтобы продолжать карьеру, мне нужен особенный вызов, который сможет поддерживать огонь внутри, будь то здесь или в другом месте», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Он отметил, что считает Италию своим вторым домом и готов рассмотреть любые предложения, но при этом хочет бороться за самые высокие цели.

«Если бы я вернулся, хотел бы претендовать на скудетто, а не просто чтобы меня подписали, потому что я Ибрагимович. Я всё ещё могу решать исход матчей. Я не зверь из зоопарка, которого можно было бы показывать людям. Я всё ещё могу забивать по 20 голов в Серии А», — добавил шведский форвард.

В Италии Ибрагимович выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан» и становился чемпионом в составе каждого из клубов.

Ранее Клейтон Блэкмор заявил, что только Ибрагимович может спасти ситуацию в МЮ.

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