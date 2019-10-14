Блэкмор заявил, что только Ибрагимович может спасти ситуацию в МЮ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Клейтон Блэкмор выразил мнение, что клубу для улучшения своих результатов необходимо вернуть шведского нападающего Златана Ибрагимовича из «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Команде не хватает бомбардира, и единственный вариант, который может спасти нас в этом сезоне, — это возвращение Ибрагимовича. Вероятно, это лучший форвард, которого только можно представить в своём составе», — приводит слова Блэкмора Mirror.

Он отметил, что после ухода ряда хороших форвардов МЮ так и не сумел найти им достойную замену.

«Приглашение Златана не требует размышлений. Он не бегает, но ему это и не нужно, ведь он так хорош. В мире не так много футболистов, способных так контролировать игру. В январе (или когда это будет возможно) нужно попытаться вернуть его», — добавил валлиец.

Ибрагимович выступал за МЮ с 2016 по 2018 год. В его активе 29 голов и 10 голевых передач в 53 матчах за «красных дьяволов», в составе которых он стал победителем Суперкубка Англии и Кубка английской лиги, а также Лиги Европы УЕФА.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович не исключил своего возвращения в Европу.