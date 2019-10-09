Ибрагимович не исключил своего возвращения в Европу

Форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что до сих пор способен быть продуктивным в сильнейших лигах мира.

«Я бы мог вернуться в Серию А, 100%. Знаю, что по-прежнему способен делать разницу как в Италии, так и в других чемпионатах. Я бы справился лучше, чем футболисты, которые сейчас выступают там. Мой контракт заканчивается в декабре, и пока я не знаю, что случится потом», — приводит слова Ибрагимовича Daily Mail.

За свою карьеру 38-летний швед выступал за три итальянских клуба: «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Ранее Ибрагимович заявил, что удовлетворён своей статуей больше, чем Роналду.