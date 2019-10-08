Ибрагимович заявил, что удовлетворён своей статуей больше, чем Роналду

Нападающий клуба североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о статуе, установленной в его честь у стадиона шведского футбольного клуба «Мальмё».

«Если вы приезжаете в Швецию и хотите увидеть что-то действительно значимое, вы идёте к статуе. Не к статуе короля, а к настоящей статуе. При всём уважении к королю. Для меня большая честь удостоиться памятника в Мальмё. Где бы я ни был, я представляю Швецию, ведь это мой дом. Делаю всё, чтобы прославить свою страну», — приводит слова Ибрагимовича Expressen.

Он отметил, что внешний вид статуи его мало беспокоит, поскольку важнее её значимость.

«Хотя она мне понравилась. В любом случае я удовлетворён своей статуей больше, чем Криштиану Роналду. Таково видение художника, и я уважаю это»,— добавил футболист.

37-летний швед играл за «Мальмё» с 1999 по 2001 год. В его активе также выступления за «Аякс», «Ювентус», «Интернационале», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». С 2018 года он играет в «Гэлакси».

В его активе 62 гола в 116 матчах за сборную Швеции, лучшим бомбардиром в истории которой он является.

В 2018 году многие высмеяли бюст Роналду, установленный в аэропорту португальской Мадейры.

Ранее Ибрагимович заявил, что готов перейти в «Дженоа» и выиграть Серию А.