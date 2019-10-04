Ибрагимович заявил, что готов перейти в «Дженоа» и выиграть Серию А

Шведский нападающий американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что готов перейти в «Дженоа» и выиграть с командой чемпионат Италии.

«Привет, Ричи, ты готов? Я приеду играть в «Дженоа», и мы наконец выиграем скудетто!» — сказал Ибрагимович на видео, которое опубликовано в Twitter.

Отмечается, что данный ролик швед записал для своего друга, который болеет за «Дженоа».

В Италии Ибрагимович выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан» и становился чемпионом в составе каждого из клубов.

Ранее экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов повторил трюк Ибрагимовича.