Ибрагимович заявил, что готов перейти в «Дженоа» и выиграть Серию А

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Шведский нападающий американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что готов перейти в «Дженоа» и выиграть с командой чемпионат Италии.
Ибрагимович заявил, что готов перейти в «Дженоа» и выиграть Серию А
  • Reuters

«Привет, Ричи, ты готов? Я приеду играть в «Дженоа», и мы наконец выиграем скудетто!» — сказал Ибрагимович на видео, которое опубликовано в Twitter.

Отмечается, что данный ролик швед записал для своего друга, который болеет за «Дженоа».

В Италии Ибрагимович выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан» и становился чемпионом в составе каждого из клубов.

Ранее экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов повторил трюк Ибрагимовича.

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