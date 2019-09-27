Тарасов повторил трюк Ибрагимовича

Бывший полузащитник московского «Локомотива» принял участие в челлендже, который запустил шведский форвард американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович.

Ролик с трюком Тарасов выложил в своём Instagram.

После этого Тарасов бросил вызов хавбекам «железнодорожников» Алексею и Антону Миранчукам, рэп-исполнителю T-Killah, а также блогерам с YouTube-канала 2DROTS.

Швед опубликовал видео с хештегом #matrixchallenge, на котором удерживает мяч на груди, отклонившись назад, и выполняет движения руками, как главный герой фильма «Матрица» Нео, который в одной из сцен подобным образом уклонялся от летящих в него пуль.

Ибрагимович предложил повторить трюк хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу, российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и своему агенту Мино Райоле, отметив их под записью.

Ранее сообщалось, что жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича.