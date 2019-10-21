СМИ: Украинец Гвоздик выписан из больницы после нокаута от Бетербиева
Как сообщает ESPN, Гвоздик покинул больницу, где оказался в результате боя с Артуром Бетербиевым. Тренер боксёра Тедди Атлас заявил, что его подопечный чувствует себя нормально, кровоизлияния в мозг нет.
Бетербиев нокаутировал соперника в 10-м раунде боя, сумев объединить титулы WBC и IBF. Для Гвоздика это поражение стало дебютным в карьере.
Ранее сообщалось, что украинец Гвоздик оказался в больнице после боксёрского боя с Бетербиевым.