СМИ: Украинец Гвоздик выписан из больницы после нокаута от Бетербиева

Украинский боксёр Александр Гвоздик, выступающий в полутяжёлой весовой категории, был выписан из больницы после перенесённого нокаута в бою с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым.

Как сообщает ESPN, Гвоздик покинул больницу, где оказался в результате боя с Артуром Бетербиевым. Тренер боксёра Тедди Атлас заявил, что его подопечный чувствует себя нормально, кровоизлияния в мозг нет.

Бетербиев нокаутировал соперника в 10-м раунде боя, сумев объединить титулы WBC и IBF. Для Гвоздика это поражение стало дебютным в карьере.

Ранее сообщалось, что украинец Гвоздик оказался в больнице после боксёрского боя с Бетербиевым.