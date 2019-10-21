Женский ЦСКА впервые стал чемпионом России по футболу

Футболистки московского ЦСКА за три тура до окончания чемпионата России гарантировали себе победу в турнире.

Благодаря победе в 18-м туре чемпионата России над ижевским «Торпедо» (4:0), а также поражению «Локомотива» в матче с «Чертаново» (0:1) красно-синие гарантировали себе первое место в женском первенстве страны. В текущем сезоне футболистки ЦСКА одержали 16 побед и дважды сыграли вничью, ни разу не потерпев поражения.

До нынешнего года клуб никогда не побеждал в женском чемпионате России. В 2017 году ЦСКА завоевал Кубок страны.

Ранее Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не удалось победить «Уфу» в матче РПЛ.