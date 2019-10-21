Женский ЦСКА впервые стал чемпионом России по футболу

Короткая ссылка
Футболистки московского ЦСКА за три тура до окончания чемпионата России гарантировали себе победу в турнире.

Благодаря победе в 18-м туре чемпионата России над ижевским «Торпедо» (4:0), а также поражению «Локомотива» в матче с «Чертаново» (0:1) красно-синие гарантировали себе первое место в женском первенстве страны. В текущем сезоне футболистки ЦСКА одержали 16 побед и дважды сыграли вничью, ни разу не потерпев поражения.

До нынешнего года клуб никогда не побеждал в женском чемпионате России. В 2017 году ЦСКА завоевал Кубок страны.

Ранее Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не удалось победить «Уфу» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить