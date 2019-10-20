Черчесов: сейчас Тедеско нужно оставить в покое

Главный тренер сборной России прокомментировал назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско в московский «Спартак».

«Ему нужно сразу понять, что не надо делать, потом добавить, что надо сделать. Сейчас нужно его оставить в покое. Вчера была первая игра, с «Рубином». Уже есть какое-то понимание. Контакта с Тедеско пока не было. Думаю, что это правильно: ему надо посмотреть всё своими глазами, чтобы он не начал смотреть моими глазами», — заявил Черчесов в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ».

Также главный тренер сборной России ушёл от ответа на вопрос о своём возможном назначении в «Спартак».

Ранее Черчесов призвал не оказывать давление на Чалова.