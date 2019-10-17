Черчесов призвал не оказывать давление на Чалова
- РИА Новости
«Я могу назвать три версии его возможного спада в игре, из которых надо выбрать. Первое — его не вызывают в основную сборную, это разочарование. Второе — не отпустили в Англию. Третье — фактор второго сезона. А ещё же могут быть — мало ли, влюбился? Не надо на него давить», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
21-летний форвард в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах за ЦСКА и записал в свой актив четыре гола и три голевые передачи. В составе молодёжной сборной России он забил один мяч.
Ранее специалист высказал мнение о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в миланский «Интер».