Черчесов призвал не оказывать давление на Чалова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о возможных причинах спада в игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Я могу назвать три версии его возможного спада в игре, из которых надо выбрать. Первое — его не вызывают в основную сборную, это разочарование. Второе — не отпустили в Англию. Третье — фактор второго сезона. А ещё же могут быть — мало ли, влюбился? Не надо на него давить», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

21-летний форвард в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах за ЦСКА и записал в свой актив четыре гола и три голевые передачи. В составе молодёжной сборной России он забил один мяч.

Ранее специалист высказал мнение о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в миланский «Интер».