Черчесов призвал не оказывать давление на Чалова

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о возможных причинах спада в игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Черчесов призвал не оказывать давление на Чалова
  • РИА Новости

«Я могу назвать три версии его возможного спада в игре, из которых надо выбрать. Первое — его не вызывают в основную сборную, это разочарование. Второе — не отпустили в Англию. Третье — фактор второго сезона. А ещё же могут быть — мало ли, влюбился? Не надо на него давить», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

21-летний форвард в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах за ЦСКА и записал в свой актив четыре гола и три голевые передачи. В составе молодёжной сборной России он забил один мяч.

Ранее специалист высказал мнение о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в миланский «Интер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить