Черчесов о возможном переходе Дзюбы в «Интер»: всё полезно, если он сам уверен в своём выборе
- РИА Новости
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«Если бы ему было 18 лет, я бы ему советовал. А сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной. Всё полезно, если он сам уверен в своём выборе. Хотелось бы, чтобы Дзюба и «Зенит» спокойно сели и всё решили в одну или другую сторону, чтобы наш капитан был спокоен и готовился к Евро», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
На протяжении карьеры 31-летний Дзюба, помимо «Зенита», играл в московском «Спартаке», «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале».
Ранее сообщалось, что Дзюба попал в сферу интересов миланского «Интера».