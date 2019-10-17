Черчесов о возможном переходе Дзюбы в «Интер»: всё полезно, если он сам уверен в своём выборе

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о возможном переходе форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в миланский «Интер».

«Если бы ему было 18 лет, я бы ему советовал. А сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной. Всё полезно, если он сам уверен в своём выборе. Хотелось бы, чтобы Дзюба и «Зенит» спокойно сели и всё решили в одну или другую сторону, чтобы наш капитан был спокоен и готовился к Евро», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

На протяжении карьеры 31-летний Дзюба, помимо «Зенита», играл в московском «Спартаке», «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале».

Ранее сообщалось, что Дзюба попал в сферу интересов миланского «Интера».