Черчесов о возможном переходе Дзюбы в «Интер»: всё полезно, если он сам уверен в своём выборе

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о возможном переходе форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в миланский «Интер».
Черчесов о возможном переходе Дзюбы в «Интер»: всё полезно, если он сам уверен в своём выборе
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Если бы ему было 18 лет, я бы ему советовал. А сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной. Всё полезно, если он сам уверен в своём выборе. Хотелось бы, чтобы Дзюба и «Зенит» спокойно сели и всё решили в одну или другую сторону, чтобы наш капитан был спокоен и готовился к Евро», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

На протяжении карьеры 31-летний Дзюба, помимо «Зенита», играл в московском «Спартаке», «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале».

Ранее сообщалось, что Дзюба попал в сферу интересов миланского «Интера».

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