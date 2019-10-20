«Спартак» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» одержал выездную победу над СКА.

Встреча, проходившая в «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге, завершилась победой «Спартака» со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Анатолий Никонцев, ещё одна шайба на счету Мартиньша Карсумса. У СКА результативными бросками отметились Ярослав Дыбленко и Сергей Плотников.

«Спартак» одержал восьмую победу в 20 матчах сезона. СКА потерпел десятое поражение в 21 игре.

Ранее сообщалось, что «Металлург» прервал четырёхматчевую победную серию «Авангарда» в чемпионате КХЛ.