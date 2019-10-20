«Металлург» прервал четырёхматчевую победную серию «Авангарда» в чемпионате КХЛ
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Двумя баллами в составе победителей отметились защитник Виктор Антипин и форвард Деннис Расмуссен, каждый из которых отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин отразил все 28 бросков по своим воротам и оформил второй «сухарь» в сезоне.
Набрав 18 очков, коллектив из Магнитогорска поднялся на девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, по дополнительным показателям уступая челябинскому «Трактору». «Авангард», до поединка с «Металлургом» имевший в своём активе четырёхматчевую победную серию, с 27 баллами в активе идёт вторым.
Ранее сообщалось, что шайба нападающего Дастина Бойда в овертайме принесла астанинскому «Барысу» победу над подмосковным «Витязем» в матче КХЛ.