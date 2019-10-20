Шайба Бойда в овертайме принесла «Барысу» победу над «Витязем» в матче КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинский «Барыс» на своём льду одержал победу над подмосковным «Витязем» со счётом 3:2.
Шайба Бойда в овертайме принесла «Барысу» победу над «Витязем» в матче КХЛ
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Основное время встречи завершилось вничью, а победу коллективу из Казахстана принесла шайба форварда Дастина Бойда в большинстве на четвёртой минуте овертайма.

Этот успех позволил хоккеистам «Барыса» набрать 26 очков и подняться на третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Витязь» с 30 баллами в активе идёт третьим на Западе.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА продлил победную серию в чемпионате КХЛ до шести матчей, обыграв челябинский «Трактор».

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