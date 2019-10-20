Сен-Пьер опубликовал фото с тренировок под руководством наставника Пакьяо
- © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Мощная тренировка под руководством Фрэдди Роуча в Лос-Анджелесе. Он помогает мне оставаться готовым. Просто на случай, если я вернусь!» — написал Сен-Пьер в Instagram.
Канадец, завершивший карьеру в 2019 году, может возобновить карьеру ради поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее сообщалось, почему Нурмагомедов и Макгрегор устроили перепалку в соцсетях.