Сен-Пьер опубликовал фото с тренировок под руководством наставника Пакьяо

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Канадский боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер тренируется под началом наставника Фредди Роуча, который известен по работе с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Сен-Пьер опубликовал фото с тренировок под руководством наставника Пакьяо
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мощная тренировка под руководством Фрэдди Роуча в Лос-Анджелесе. Он помогает мне оставаться готовым. Просто на случай, если я вернусь!» — написал Сен-Пьер в Instagram.

Канадец, завершивший карьеру в 2019 году, может возобновить карьеру ради поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, почему Нурмагомедов и Макгрегор устроили перепалку в соцсетях.

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