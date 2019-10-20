Павлюченкова: не могу сказать, что я плохо играла

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Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою игру в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
Павлюченкова: не могу сказать, что я плохо играла
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Проигрывать всегда неприятно, особенно в финале. Не могу сказать, что я плохо играла. Мне не хватило энергии. Я горжусь собой и довольна. С первого круга мне всё давалось тяжело, я выхватывала победу в каждом матче. Я здесь не играла на счёт, я играла за каждое очко. Горжусь этим. Есть, конечно, вопросы, но слава богу, что они есть, так как это не предел. Сейчас будет время, чтобы восстановиться и прибавить во всём», — цитирует теннисистку Sport24.

Спортсменка добавила, что продолжит сотрудничество со своим тренером и в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова уступила Бенчич в финале Кубка Кремля.

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