«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в 13-м туре РПЛ

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В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с ФК «Сочи».
«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в 13-м туре РПЛ
  • РИА Новости

Матч, проходивший на стадионе «Арсенал» в Туле, завершился со счётом 1:1.

В составе хозяев забил Александр Ломовицкий, реализовавший пенальти. У «Сочи» отличился Андрей Мостовой. На 54-й минуте Ломовицкий не реализовал второй пенальти.

«Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» находится на 13-й позиции.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не удалось победить «Уфу» в матче РПЛ.

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