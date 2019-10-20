«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в 13-м туре РПЛ
- РИА Новости
Матч, проходивший на стадионе «Арсенал» в Туле, завершился со счётом 1:1.
В составе хозяев забил Александр Ломовицкий, реализовавший пенальти. У «Сочи» отличился Андрей Мостовой. На 54-й минуте Ломовицкий не реализовал второй пенальти.
«Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» находится на 13-й позиции.
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