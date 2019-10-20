Авербух рассказал, кто сможет на равных соперничать с Щербаковой в сезоне

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух отреагировал на выступление российской фигуристки Анны Щербаковой в произвольной программе на первом в сезоне этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе.

«Программа космического уровня. На данный момент лишь Щербакова и Трусова могут соперничать друг с другом в этом аспекте. Другим девушкам остаётся только надеяться, что они будут ошибаться», — сказал Авербух в интервью RT.

По его мнению, у соперниц не останется шансов, если обе ученицы Этери Тутберидзе будут демонстрировать подобный уровень катания.

«Пока молодость играет им на руку. Думаю, на данный момент Трусова немного стабильнее Щербаковой. Но обе девушки — выдающиеся выпускницы Этери Георгиевны», — добавил Авербух.

Ранее Авербух выразил мнение, что судейство помешало Туктамышевой занять второе место.