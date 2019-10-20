Ягудин о выступлении Щербаковой: это чудо на льду

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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин остался под впечатлением от произвольной программы Анны Щербаковой на первом в сезоне этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе.
Ягудин о выступлении Щербаковой: это чудо на льду
  • © Enrico Calderoni/AFLO
  • globallookpress.com

«Браво, просто слов нет. Люди встали, а они вообще в реальности понимают, что стали свидетелями какого-то чуда? Действительно произошло чудо на льду во время произвольной программы Анны Щербаковой», — сказал эксперт в эфире Первого канала.

Он также отметил два четверных лутца в исполнении спортсменки и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

«Это не просто заявка, что она готова и планирует четверные прыжки. Она просто вышла и, как говорится, вынесла всех», — добавил Ягудин.

Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла.

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отреагировал на победу Щербаковой.

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