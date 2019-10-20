Ягудин о выступлении Щербаковой: это чудо на льду
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«Браво, просто слов нет. Люди встали, а они вообще в реальности понимают, что стали свидетелями какого-то чуда? Действительно произошло чудо на льду во время произвольной программы Анны Щербаковой», — сказал эксперт в эфире Первого канала.
Он также отметил два четверных лутца в исполнении спортсменки и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.
«Это не просто заявка, что она готова и планирует четверные прыжки. Она просто вышла и, как говорится, вынесла всех», — добавил Ягудин.
Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла.
Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отреагировал на победу Щербаковой.