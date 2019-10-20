Тарпищев назвал большой утратой смерть Волкова

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал смерть двукратного финалиста Кубка Дэвиса в составе сборной России Александра Волкова.
Тарпищев назвал большой утратой смерть Волкова
  • © Юрий Сомов
  • РИА Новости

«Конечно, это большая утрата, в таком молодом возрасте ушел от нас. То, что произошло, — это неправильно», — цитирует главу ФТР РИА Новости.

Он отметил, что Волков после завершения карьеры был тренером Марата Сафина, а также директором Кубка Кремля, что говорит о его организаторских способностях.

«Вообще, я видел в нём преемника в организации проведения соревнований. Очень хороший, порядочный и добрый парень, профессионал», — сказал Тарпищев.

Волков скончался 19 октября в возрасте 52 лет.

За свою карьеру он выиграл три турнира и поднимался на 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 1993 году он дошёл до полуфинала US Open, а 1994 и 1995 годах играл в финале Кубка Дэвиса за сборную России.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Евгений Кафельников признался, что его шокировала новость о смерти экс-теннисиста Волкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить