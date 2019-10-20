Тарпищев назвал большой утратой смерть Волкова

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал смерть двукратного финалиста Кубка Дэвиса в составе сборной России Александра Волкова.

«Конечно, это большая утрата, в таком молодом возрасте ушел от нас. То, что произошло, — это неправильно», — цитирует главу ФТР РИА Новости.

Он отметил, что Волков после завершения карьеры был тренером Марата Сафина, а также директором Кубка Кремля, что говорит о его организаторских способностях.

«Вообще, я видел в нём преемника в организации проведения соревнований. Очень хороший, порядочный и добрый парень, профессионал», — сказал Тарпищев.

Волков скончался 19 октября в возрасте 52 лет.

За свою карьеру он выиграл три турнира и поднимался на 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 1993 году он дошёл до полуфинала US Open, а 1994 и 1995 годах играл в финале Кубка Дэвиса за сборную России.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Евгений Кафельников признался, что его шокировала новость о смерти экс-теннисиста Волкова.