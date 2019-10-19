Кафельников признался, что его шокировала новость о смерти экс-теннисиста Волкова

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Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников поделился эмоциями после информации о смерти двукратного финалиста Кубка Дэвиса в составе сборной России Александра Волкова.
Кафельников признался, что его шокировала новость о смерти экс-теннисиста Волкова
  • © Юрий Сомов
  • РИА Новости

«Он был жизнерадостным. Мне посчастливилось вместе с ним играть, защищать цвета российского флага на мировой арене. Мы были вместе в команде, когда она дважды доходила до финала Кубка Дэвиса в 1994–1995 годах», — приводит слова чемпиона ОИ «Чемпионат».

Он также отметил, что у него навсегда останутся о Волкове только самые светлые воспоминания. 

«Шок. Трудно говорить сейчас, как так случилось. Я с ним общался последний раз в прошлом году, всё было нормально, и вот такая, к сожалению, грустная новость пришла и в шок ввела», — сказал Кафельников.

Волков скончался 19 октября в возрасте 52 лет.

Он за свою карьеру выиграл три турнира и поднимался на 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 1993 году он дошёл до полуфинала US Open, а 1994 и 1995 годах играл в финале Кубка Дэвиса за сборную России.

Ранее экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал смерть Волкова

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