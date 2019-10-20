Футболист «Краснодара» Берг ответил на критику в свой адрес

Форвард «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Нападающий всё время находится под давлением, ведь ему всё время необходимо забивать. Я тоже. В большинстве матчей я помогал команде, создавал моменты, но футбол состоит из деталей», — цитирует нападающего «Спорт-Экспресс».

По его словам, иногда не получается забивать, но в таких случаях надо продолжать упорно работать. Он также подчеркнул, что нормально относится к критике.

«Сейчас я уже доказываю, на что способен. И чувствую, что нахожусь в форме. Если я дерево, то это неплохо для дерева — забивать в чемпионате России», — сказал Берг.

Берг перешёл в «Краснодар» 13 июля. На данный момент он провёл за клуб 14 матчей и забил три мяча.

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