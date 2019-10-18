Сорокин объяснил, почему подписал контракт с «Краснодаром»

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин рассказал, почему принял решение подписать контракт с «Краснодаром», к которому он присоединится по окончании нынешнего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сыграли с «Краснодаром» на выезде, и буквально через пару дней мне набрал генеральный директор Владимир Хашиг: «Есть интерес, как смотришь на это?» Стали обсуждать с «Рубином», — приводит слова игрока Sport24.

По его словам, «Рубин» был заинтересован в продаже игроков, поэтому договориться о переходе вышло достаточно быстро. Он также выразил мнение, что от этого трансфера выиграла каждая сторона.

«У меня было конкретное предложение. «Краснодар» развивается, играет регулярно в еврокубках, держится на ведущих позициях в Премьер-лиге. Руководство всем необходимым обеспечивает команду, и тренер, при котором футболисты прогрессируют. Что ещё нужно?» — сказал Сорокин.

Сорокин выступает за «Рубин» с 2014 года. На его счету 60 матчей и семь голов за казанцев.

Ранее Сорокин выразил уверенность, что назначение Доменико Тедеско добавило «Спартаку» эмоций.