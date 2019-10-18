Футболист «Рубина» Сорокин уверен, что назначение Тедеско добавило «Спартаку» эмоций

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Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин ответил на вопрос, как может повлиять назначение Доменико Тедеско главным тренером московского «Спартака» на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист «Рубина» Сорокин уверен, что назначение Тедеско добавило «Спартаку» эмоций
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Думаю, игра в любом случае будет тяжёлой. Новый главный тренер точно дал «Спартаку» много эмоций. Обычно после перестановок случается всплеск: каждый игрок старается заново доказать, что он достоин быть в основе. Все будут выкладываться по максимуму, чтобы проявить себя», — цитирует игрока Sport24.

Он также считает, что отсутствие центральных защитников красно-белых Георгия Джикии и Самуэля Жиго не сильно повлияет на предстоящую игру.

«Мы будем отталкиваться от своей игры», — добавил Сорокин.

«Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. «Рубин» находится на одну строчку выше по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Александр Ташаев не сыграет со «Спартаком».

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