Футболист «Рубина» Сорокин уверен, что назначение Тедеско добавило «Спартаку» эмоций

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин ответил на вопрос, как может повлиять назначение Доменико Тедеско главным тренером московского «Спартака» на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, игра в любом случае будет тяжёлой. Новый главный тренер точно дал «Спартаку» много эмоций. Обычно после перестановок случается всплеск: каждый игрок старается заново доказать, что он достоин быть в основе. Все будут выкладываться по максимуму, чтобы проявить себя», — цитирует игрока Sport24.

Он также считает, что отсутствие центральных защитников красно-белых Георгия Джикии и Самуэля Жиго не сильно повлияет на предстоящую игру.

«Мы будем отталкиваться от своей игры», — добавил Сорокин.

«Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. «Рубин» находится на одну строчку выше по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Александр Ташаев не сыграет со «Спартаком».