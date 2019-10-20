Щербакова рассказала, как настраивалась на произвольную программу на этапе Гран-при в США

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как её тренеры помогали ей настроиться перед произвольной программой на турнире Skate America в Лас-Вегасе — первом в сезоне этапе серии Гран-при.

«Суть была в том, что мы постоянно работаем над программой на занятиях и всё успешно делаем. Говорили, что нужно быть уверенной в себе и показать то, что я тренирую», — цитирует Щербакову Sport24.

Она также призналась, что в следующих прокатах ей хотелось бы быть более уверенной в себе, чтобы чисто выступать, как в короткой и произвольной программах.

Щербакова завоевала золото Skate America с результатом 227,76 балла.

Ранее Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America.