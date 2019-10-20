Щербакова рассказала, как настраивалась на произвольную программу на этапе Гран-при в США
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«Суть была в том, что мы постоянно работаем над программой на занятиях и всё успешно делаем. Говорили, что нужно быть уверенной в себе и показать то, что я тренирую», — цитирует Щербакову Sport24.
Она также призналась, что в следующих прокатах ей хотелось бы быть более уверенной в себе, чтобы чисто выступать, как в короткой и произвольной программах.
Щербакова завоевала золото Skate America с результатом 227,76 балла.
Ранее Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America.