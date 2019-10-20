Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America

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Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями после победы на турнире Skate America в Лас-Вегасе — первом в сезоне этапе серии Гран-при.

«Первая мысли по окончании выступления? Я была очень рада. До конца программы ехала с мыслью: «Терпеть, терпеть, не расслабляться». Не хотела, чтобы были какие-то недочёты», — приводит слова спортсменки Sport24.

По её словам, после окончания проката она почувствовала облегчение. Она также призналась, что старалась не думать о минувшей короткой программе перед произвольной.

«Родители помогали не зацикливаться, а тренеры очень правильно настроили на прокат, чтобы я смогла показать свой максимум», — сказала Щербакова.

Щербакова завоевала золото Skate America с результатом 227,76 балла.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что осталась довольна своей произвольной программой на Skate America.

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