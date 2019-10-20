Кучеров не реализовал буллит в матче с «Колорадо» в НХЛ
Голкипер «Эвеланш» Павел Францоуз сумел отразить бросок россиянина.
В минувшей игре Кучеров провёл на льду 17 минут и 1 секунду и закончил матч с показателем полезности «-2».
Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Колорадо».
Ранее сообщалось, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в матче с «Колорадо».
Kucherov missed penalty shot#COLvsTBLpic.twitter.com/XMJHlOZnHF— Right Wing, Shoots Left 🍷🐓🏒🥅🌈 (@HILITINGHOCKEY) October 20, 2019