Кучеров не реализовал буллит в матче с «Колорадо» в НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не смог реализовать буллит в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш».

Голкипер «Эвеланш» Павел Францоуз сумел отразить бросок россиянина.

В минувшей игре Кучеров провёл на льду 17 минут и 1 секунду и закончил матч с показателем полезности «-2».

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Колорадо».

Ранее сообщалось, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в матче с «Колорадо».

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