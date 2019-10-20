Кучеров не реализовал буллит в матче с «Колорадо» в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не смог реализовать буллит в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш».

Голкипер «Эвеланш» Павел Францоуз сумел отразить бросок россиянина.

В минувшей игре Кучеров провёл на льду 17 минут и 1 секунду и закончил матч с показателем полезности «-2».

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Колорадо».

Ранее сообщалось, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в матче с «Колорадо».