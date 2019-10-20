Василевский пропустил шесть шайб в матче с «Колорадо»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил шесть шайб. 

Его одноклубник и соотечественник форвард Никита Кучеров провёл на льду 17 минут и 1 секунду и закончил матч с показателем полезности «-2». Защитник «молний» Михаил Сергачёв сыграл 18 минут и 46 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». 

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на площадке 17 минут и 56 секунд, завершив игру с показателем полезности «+1».

Ранее гол Ильи Ковальчука помог «Лос-Анджелес Кингз» победить «Калгари Флэймз» в НХЛ.

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