Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Россияне по итогам ритм-танца и произвольного танца набрали 206,57 балла.
Победу одержали американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью с результатом 209,55 балла. Замкнули тройку лучших Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен из Канады (197,53).
Другие представители России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли пятое место (181,82), Софья Шевченко и Игорь Ерёменко — девятое (166,51).
Ранее фигурист Дмитрий Алиев завоевал бронзу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.