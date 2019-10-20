Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин завоевали серебряные медали в соревнованиях в танцах на льду на турнире Skate America в Лас-Вегасе — первом в сезоне этапе серии Гран-при.

Россияне по итогам ритм-танца и произвольного танца набрали 206,57 балла.

Победу одержали американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью с результатом 209,55 балла. Замкнули тройку лучших Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен из Канады (197,53).

Другие представители России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли пятое место (181,82), Софья Шевченко и Игорь Ерёменко — девятое (166,51).

Ранее фигурист Дмитрий Алиев завоевал бронзу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

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