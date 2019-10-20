Фигурист Алиев завоевал бронзу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

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Россиянин Дмитрий Алиев стал третьим на первом в сезоне этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

В произвольной программе российский спортсмен получил от судей 156,98 балла, набрав по сумме двух прокатов 253,55 балла. 

В короткой программе он набрал 96,57 балла.

Победителем американского этапа стал местный фигурист Натан Чен с результатом 299,09 балла. Серебряную медаль выиграл его соотечественник Джейсон Браун (255,09).

Ещё один представитель России, Роман Савосин, занял последнее, 12-е место (182,16).

Ранее Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе среди спортивных пар.

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