Фигурист Алиев завоевал бронзу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянин Дмитрий Алиев стал третьим на первом в сезоне этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

В произвольной программе российский спортсмен получил от судей 156,98 балла, набрав по сумме двух прокатов 253,55 балла.

В короткой программе он набрал 96,57 балла.

Победителем американского этапа стал местный фигурист Натан Чен с результатом 299,09 балла. Серебряную медаль выиграл его соотечественник Джейсон Браун (255,09).

Ещё один представитель России, Роман Савосин, занял последнее, 12-е место (182,16).

Ранее Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе среди спортивных пар.