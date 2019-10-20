Павлюченко и Ходыкин заняли второе место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали вторыми в парном катании на этапе Гран-при, который проходит в Лас-Вегасе.

На первом из шести этапов серии Гран-при по фигурному катанию — Skate America 2019, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, заняли второе место в парном катании. По итогам короткой и произвольной программы российский дуэт набрал в сумме 196,98 балла.

Победу одержали представители Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян (200,89), третье место у американцев Хэвен Денни и Брэндона Фрейзера (192,70).

Ранее Авербух заявил, что судьи несправедливо занизили оценки Туктамышевой в короткой программе.